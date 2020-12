Code Geel: achter de schermen bij Jumbo-Visma tijdens dramatische Tour

Taferelen uit de bus, scenes uit het hotel, emoties in de ploegleiderswagen en de soms pijnlijke realiteit in de behandelkamer van de osteopaat. Alles mocht gefilmd en gebruikt worden.

NOS-verslaggever Kees Jongkind maakte het allemaal van dichtbij mee. Drie weken volgde hij de formatie van Jumbo-Visma op de voet, om uiteindelijk terug te komen met ruim 400 uur beeldmateriaal. Daaruit is een even fraaie als onthullende documentaire ontstaan van 75 minuten waarin de kijker een zeldzame blik wordt geboden achter de schermen van een wielerformatie die alles in het werk stelt om de Tour de France te winnen.

Drie weken lang reed de geel-zwarte trein van Jumbo-Visma dit jaar vooraan in de Tour de France. Niets leek een eindzege van kopman Primoz Roglic in de weg te kunnen staan.

Code Geel is zondag 27 december te zien in de uitzending van Studio Sport op NPO 1, van 18.10 uur tot 19.25 uur.

De naam van de documentaire, Code Geel, verwijst natuurlijk ook naar de gespannen situatie rond het coronavirus in Frankrijk, die de organisatie ertoe dwong de ronde ruim twee maanden uit te stellen. En dan nog was het de vraag of de Tour wel uitgereden kon worden en of er geen favorieten tussentijds de koers zouden moeten verlaten na een positieve coronatest of besmettingen in hun team.

Gele droom

Maar in de eerste plaats gaat de documentaire over een van de spectaculairste en meest dramatische ontknopingen in de geschiedenis van de Tour de France, waarbij eindwinnaar Tadej Pogacar deed wat tot een dag voor de slotrit onmogelijk werd geacht.