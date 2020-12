Dna-match met broer leidt na 75 jaar tot identificatie aangespoelde man

Dna-onderzoek heeft er na 75 jaar toe geleid dat de identiteit van een onbekende drenkeling in Uithuizermeeden is vastgesteld. Het lichaam van de man spoelde kort na de bevrijding aan op een dijk bij het Groningse dorp. Een dna-match met zijn broer wijst nu uit dat het gaat om het lichaam van Henk Gritter.

Gritter was in 1945 een van de opvarenden van het schip De Joanna, dat vlak voor de haven van Delfzijl zonk, enkele dagen na de bevrijding. Aan boord waren 45 bevrijde gevangenen uit Duitsland. Zeven van hen overleefden de schipbreuk, de rest van de bemanning verdronk. 38 slachtoffers konden worden geïdentificeerd, op één na.

Deze persoon werd in Uithuizermeeden begraven als Nomen Nescio, Latijn voor 'naam onbekend'.

In de jaren 80 bestond al het vermoeden dat het ging om Henk Gritter. Maar omdat dit niet zeker was, werd de naam op verzoek van de nabestaanden niet gedeeld met de media.

Prachtige boodschap

Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen vroeg een rechercheur dit jaar aan de gemeente of het onbekende graf daadwerkelijk van Henk Gritter was. Om dat met 100 procent zekerheid te kunnen vaststellen, werd aanvullend dna-onderzoek gedaan.

De match was er uiteindelijk met het dna van de enige nog levende broer van Henk Gritter. "Zo heeft de familie Gritter na 75 jaar te horen gekregen dat hun broer begraven ligt in Uithuizermeeden. Een prachtige boodschap in deze tijd voor Kerst", zegt de politie tegen RTV Noord.

De Oorlogsgravenstichting gaat het graf van Henk Gritter inrichten als een officieel oorlogsgraf.