Mogelijk hoge boetes voor online beledigen en pesten in Australië

De regering van Australië heeft een vergaand wetsvoorstel ingediend om online pesten, beledigen en bedreigen door volwassenen tegen te gaan.

Wie zich hieraan schuldig maakt, kan een boete tot 68.300 euro opgelegd krijgen en moet zijn slachtoffer excuses aanbieden.

Toezichthouder

Als het parlement ermee instemt, kan een toezichthouder voor online veiligheid bedrijven en platforms als Twitter en Facebook verplichten om grove en beledigende uitingen binnen 24 uur offline te halen. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete van ruim 3 ton.

De toezichthouder krijgt ook de bevoegdheid om de eigenaren te ontmaskeren van anonieme accounts waarop dit soort uitingen verschijnen of van accounts die illegale content bevatten.

In crisissituaties kan de toezichthouder websites blokkeren, bijvoorbeeld als er een aanslag wordt gepleegd. Als voorbeeld noemde minister Fletcher van Communicatie de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland. De dader zond beelden van de aanslag, waarbij hij 51 mensen vermoordde, rechtstreeks uit op sociale media.

Vrijheid van meningsuiting

"Net zoals er offline bij een klein deel van het intermenselijk contact wel eens wat misgaat, zijn er online ook risico's", zei Fletcher in The Canberra Times. Hij wees erop dat online pesten zulke ernstige vormen kan aannemen dat slachtoffers in het uiterste geval tot zelfdoding kunnen overgaan.

Volgens Fletcher houdt de wet voldoende rekening met de vrijheid van meningsuiting.