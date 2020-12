Volleybalinternational Knip keert terug bij Sliedrecht Sport

Volleybalster Kirsten Knip is teruggekeerd bij Sliedrecht Sport. De Apeldoornse speelde de laatste zes jaar achtereenvolgens in Frankrijk, Duitsland en Roemenië, maar zat sinds juni zonder club. De libero van nationale ploeg vervangt bij de landskampioen de rest van het seizoen Emma Rekar die een kruisbandblessure heeft opgelopen.

De 28-jarige Knip, die 237 interlands op haar naam heeft staan en de afgelopen tijd op Papendal met de Oranjeselectie trainde, kwam tussen 2012 en 2014 al twee seizoenen voor Sliedrecht uit en veroverde met die club de landstitel en de Supercup.

Zware periode

Knip heeft privé een zware periode achter de rug, de reden dat ze terug naar Nederland wilde. "Maar ik ben blijven doortrainen, omdat mijn passie voor het volleybal nooit is verdwenen. Nu wil ik heel graag weer speelminuten gaan maken, ook met het oog op de zomer met het Nederlands team."

Vera Koenen, de coach van Sliedrecht, reageerde verheugd op de komst van Knip. "Het is goed voor ons, want Kirsten brengt heel veel ervaring mee. Maar het is ook goed voor de eredivisie dat er weer een international meedoet."