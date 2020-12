Gevluchte Turkse journalist veroordeeld tot ruim 27 jaar cel

Een rechtbank in Turkije heeft journalist Can Dündar bij verstek veroordeeld tot 27,5 jaar cel. Het grootste deel van de straf krijgt hij voor het verkrijgen van geheime documenten voor spionagedoeleinden. De rest van de sanctie is voor steun aan terroristische activiteiten.

Dündar woont sinds 2016 in Duitsland. Hij liet een jaar eerder als hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Cumhuriyet een stuk plaatsen waarin werd gezegd dat de Turkse geheime dienst wapens leverde aan Syrische rebellen.

De Turkse regering had altijd verkondigd dat er alleen hulpgoederen naar de andere kant van de grens werden gestuurd. Erdogan zei na de publicatie dat Dündar daarvoor "een hoge prijs" zou betalen.

De journalist werd in eerste instantie veroordeeld tot ruim vijf jaar cel voor de publicatie. Het hooggerechtshof vernietigde die uitspraak in 2018 en verklaarde dat de aanklacht moest worden uitgebreid met spionage.

Politiek gemotiveerd proces

Dündars advocaten hebben de zaak geboycot; zij spraken van een politiek gemotiveerd proces waarvan de uitkomst bij voorbaat vaststond.

Onlangs is Dündar door de rechter als voortvluchtig aangemerkt. Als gevolg hiervan zijn volgens de advocaten de bezittingen van Dündar in Turkije in beslag genomen. In Turkije lopen nog meer procedures tegen hem.

"Het gaat in Turkije om politiek, niet om rechtspraak," zei Dündar in 2017 tegen Nieuwsuur. Op de vraag of hij in Duitsland veilig is zei hij: "Niemand is waar dan ook veilig als je een tegenstander bent van Erdogan."

Turkije staat op plaats 154 van 180 op de wereldranglijst van persvrijheid van de internationale organisatie Reporters Without Borders.