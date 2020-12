Schoonmakers vinden goudstaven in riool Brussel

In Brussel hebben schoonmakers bij het ontstoppen van een afvoer naar het riool twee goudstaven gevonden.

De vondst is meteen bij de politie gemeld. Die onderzoekt nu hoe de staven in het riool terechtkwamen. Om het onderzoek niet te verstoren, wil de politie niets over de precieze vindplaats kwijt.

De waarde van de goudstaven wordt geschat op 98.000 euro, zegt VRT Nieuws. Als de eigenaar zich niet binnen een half jaar meldt, kunnen de schoonmakers een deel van de waarde opeisen.

Het is niet duidelijk of de staven de verstopping hebben veroorzaakt.