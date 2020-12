Elon Musk benaderde Apple voor verkoop Tesla, maar kreeg geen gesprek

Wanneer Musk Cook heeft benaderd is onduidelijk. De enige aanwijzing die hij geeft is dat het gebeurde in de "donkerste dagen" van de ontwikkeling van de Model 3. De auto werd in 2016 gepresenteerd, maar daarna kampte Tesla met veel tegenslagen en productieproblemen.

Het is niet de eerste keer dat Musk een verkoop overweegt. In zijn biografie uit 2015, geschreven door een journalist van Bloomberg, wordt gesteld dat hij toenmalig Google-topman Larry Page heeft benaderd. Die deal was bijna rond, totdat de verkoopcijfers van Tesla weer stegen en Musk er toch vanaf zag.

Geruchten over elektrische auto Apple

De oprichter van Tesla noemt de toenadering tot Apple niet zonder reden. Hij reageert op het nieuws dat de techgigant weer bezig zou zijn met de ontwikkeling van een eigen elektrische auto.

Persbureau Reuters citeerde zondag anonieme bronnen die stellen dat de telefoonmaker mogelijk in 2024 al auto's gaat produceren. Een bron heeft dit verhaal tegenover The Wall Street Journal bevestigd.

Apple zou daarbij een doorbraak hebben bereikt in het batterijontwerp, waardoor de kosten omlaag zouden gaan en het rijbereik omhoog. Over de technologie zegt Musk: "Vreemd, als het klopt". Er zijn al jaren speculaties over een elektrische auto van Apple. Investeerders laten zich tegenover Reuters sceptisch uit over het idee.

"Mijn eerste reactie is: hè?", zegt Hal Eddins, hoofdeconoom van Apple-aandeelhouder Capital Investment Counsel. "Ik zie nog steeds niet waarom de automarkt interessant is, maar misschien ziet Apple iets wat ik niet zie."