Na 22 jaar is Gérard de Nooijer terug: 'Sparta-gevoel altijd meegenomen'

Als groentjes maakten Gérard en Dennis de Nooijer in 1986 de stap van hun vertrouwde Zeeland naar de grote stad. Sparta had z'n zinnen gezet op Dennis, die indruk had gemaakt als topscorer van RCS Oost-Souburg. "Maar Dennis zei: 'Ik kom alleen als mijn broer ook meekomt'."

Aan de zijde van tweelingbroer Dennis groeide Gérard de Nooijer in de jaren negentig uit tot een van de gezichten van Sparta. Tien jaar lang verdedigde hij het rood en wit. Het Kasteel voelde als zijn huiskamer. Totdat De Nooijer in 1998 koos voor nieuwe uitdagingen. Nu is hij terug op het oude nest. Als assistent van trainer Henk Fraser.

"Ik zat voor het eerst in m'n leven in een tram. En ik kwam terecht in een hele harde wereld. Bij het stadion kreeg ik te maken met spelers en trainers die heel anders praatten, dachten en voetbalden."

De tweelingbroers moesten wennen aan het spelen en leven in Rotterdam. "Ik had een jaar als senior gespeeld in Zeeland, kwam hier als A-junior. En dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen."

Trefzekere Dennis en verdediger Gérard vormden de ruggengraat van het Sparta van de jaren negentig. Samen verschenen ze veel in de media, als de op een na bekendste voetbaltweeling van Nederland, na Frank en Ronald de Boer. "Dennis en ik kwamen veel samen in beeld. En dat zochten we ook wel een beetje op."

Het aanpassingsvermogen van Gérard en Dennis werd op de proef gesteld. "Zeker in het begin. We reisden altijd met de trein. Tweeënhalf uur heen en terug. Gelukkig waren we met z'n tweeën. Maar je moet het wel volhouden. Het voordeel was dat ik altijd speelde. Ik heb uiteindelijk twaalf jaar bij Sparta gezeten. Dat doe je niet zomaar."

Het weerzien met Sparta was aanvankelijk een pijnlijke aangelegenheid, toen assistent-trainer De Nooijer letterlijk in botsing kwam met spits Reda Kharchouch. "Ze vroegen mij om even mee te verdedigen. Dat ga ik nooit meer doen. Ik had gewoon een driedubbele kaakbreuk! Dat is later voor de grappen."

Good old days

De Nooijer heeft het bovenal naar zijn zin bij z'n oude club. Hij constateert dat het er tegenwoordig veel professioneler aan toegaat dan in 'zijn' tijd. Maar met al die vertrouwde gezichten om zich heen gaat het ook vaak over de 'good old days'.

"We hebben discussies over het voetbal van vroeger. Dan blijf je steken in de romantiek, dat het toen allemaal beter was. Het voetbal is veel sneller geworden. Maar in ons hoofd, en onderling, vonden we onszelf natuurlijk veel beter."