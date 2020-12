Titelverdediger LA Lakers begint nieuw NBA-seizoen met nederlaag

Iets meer dan twee maanden na het binnenhalen van de eerste NBA-titel in tien jaar, is Los Angeles Lakers alweer aan een nieuw seizoen van de Amerikaanse profbasketbalcompetitie begonnen. En dat is de formatie rond sterspeler LeBron James slecht bekomen. In het Staples Center kreeg het met 109-116 klop van stadgenoot LA Clippers.

De titelhouder had zich na de verovering van het kampioenschap weten te versterken met Montrezz Harrell, Marc Gasol en Dennis Schröder, waardoor de Lakers zich ook nu weer als de grote favoriet mogen beschouwen. Die status kon op de openingsdag van het NBA-seizoen echter niet worden waargemaakt.

Langzaam op toeren

Het is wellicht nog een kwestie van wennen aan elkaar, want het ging meteen in het eerste kwart al flink mis voor de kersverse kampioen. De Clippers sloegen in dat tijdsbestek van twaalf minuten een gat van maar liefst twintig punten: 39-19. Daarna kwamen de Lakers langzaam maar zeker op toeren en halverwege het derde kwart was de stand zowaar in evenwicht: 75-75.

Van doorpakken was evenwel geen sprake: de Clippers, met Paul George (33 punten) en Kawhi Leonard (26 punten) als topscorers, liepen opnieuw weg en lieten de plaatselijke rivaal, die geen enkel moment in de wedstrijd een voorsprong mocht koesteren, niet weer langszij komen.

James, die door coach Frank Vogel slechts 28 minuten ingezet werd, nam bij de Lakers de meeste punten voor zijn rekening: 22.

Ook Nets winnen

Eerder op de dag had Brooklyn Nets in de eerste wedstrijd van de nieuwe jaargang afgerekend Golden State Warriors: 125-99.

De Nets profiteerden voor het eerst van het sterkoppel Kevin Durant en Kyrie Irving. Durant, die zijn eerste seizoen bij de Nets volledig miste door een achillespeesblessure, maakte 22 punten, terwijl Irving, die door een schouderblessure langdurig aan de kant stond, tot 26 punten kwam.