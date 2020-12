Weer besmettelijker virusvariant in VK • 9 van 10 coronabrandhaarden zijn christelijke gemeente

In de zestien ziekenhuizen in Nederland waar gespecialiseerde hartoperaties worden gedaan moeten standaard twee tot drie IC-bedden vrij zijn voor hartpatiënten. Die oproep doet de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) in een brief aan minister Van Ark voor Medische Zorg. "We concurreren één op één met bedden voor coronapatiënten", aldus NVT-voorzitter Jerry Braun in het NOS Radio 1 Journaal.

Coronapatiënten op de IC worden nu evenredig over Nederland verspreid, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat sommige ziekenhuizen een specifieke functie vervullen. Na een hartoperatie gaat een patiënt standaard naar de IC. Vanwege het aantal IC-opnames door corona moet het aantal hartoperaties worden afgeschaald.

Acute hartoperaties die binnen een week moeten worden uitgevoerd gaan gewoon door, zegt Braun. Maar de zogeheten acute planbare zorg - hartoperaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden - kan niet allemaal worden uitgevoerd, aldus Braun. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat de verdeling van coronapatiënten regelt, zei gisteren nog dat die operaties er niet onder zouden lijden. Braun: "Dat klopt niet."

De toename van het aantal besmettingen leidt tot het terugschroeven van de reguliere zorg. Braun kan niet precies zeggen hoeveel operaties er op dit moment worden afgezegd, maar dit jaar zijn er al 12 procent minder hartoperaties uitgevoerd. Die zorg kan vaak niet worden ingehaald, waardoor de kwaliteit van leven van hartpatiënten onomkeerbaar achteruit gaat of zelfs overlijden tot gevolg heeft.

Het LCPS zegt de zorg van de NVT te herkennen: "Dit is exact de reden waarom we patiënten spreiden. Dat lukt over het algemeen goed. Dit jaar zijn er 1800 minder hartoperaties gedaan, waarvan twee derde in de eerste golf. In individuele centra zijn deze operaties in de zomer ingehaald en is de wachtlijst terug op het normale niveau."

Er zijn in totaal 190 extra IC-bedden beschikbaar, waarvan 120 in onder meer dit soort centra die meer te maken hebben met zorg waarvoor IC-capaciteit nodig is, zegt het LCPS: "Dus die extra bedden zijn er. Alleen de bemensing is lastig, vanwege positieve gevallen onder het personeel en vermoeide mensen door de hoge werkdruk. Het is ook aan die centra en aan de regio's zelf om de roosters gevuld te krijgen."