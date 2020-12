Reizen vanuit VK weer mogelijk, met negatieve test • Trump blokkeert coronasteunpakket

Van de werknemers die zich vanwege een coronabesmetting ziekmelden, is 20 procent na drie maanden nog steeds niet of maar gedeeltelijk aan het werk. Dat concludeert dienstverlener Arbo Unie. Weer de helft daarvan is zelfs na 200 dagen nog niet volledig hersteld.

Mensen met langdurige klachten houden last van kortademigheid en vermoeidheid. De Arbo Unie maakt zich ook zorgen om verzuim als gevolg van psychische klachten. Die worden mogelijk verergerd door de nieuwe lockdown.

Toch is het verzuim in de het vierde kwartaal over de hele linie "substantieel lager" dan in dezelfde periode vorig jaar, al geldt dat niet voor de zorg. "In deze sector is de werkdruk en de mentale belasting extra hoog vanwege covid-19 en dat maakt re-integratie moeilijk", aldus Arbo Unie.