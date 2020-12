Britse virusvariant ook in Israël en Noord-Ierland vastgesteld

Nederlandse ziekenhuizen hebben een tekort aan een specifiek soort sneltest. Daardoor moeten sommige patiënten te lang in isolatie blijven en verzorgd worden door personeel in beschermende pakken, schrijft de Volkskrant.

Het gaat niet om de zogeheten antigeen-sneltest, die in sommige teststraten van de GGD gebruikt wordt. Ziekenhuizen vinden die te onbetrouwbaar. De reguliere pcr-test neemt echter veel te tijd in beslag en dus maken ze gebruik van een pcr-sneltest, die minder tussenstappen heeft dan de gewone test en daarom sneller is.

Ziekenhuizen testen alle patiënten die coronasymptomen vertonen, ook als ze met een andere aandoening worden opgenomen, zoals een blindedarmontsteking. Zolang niet bekend is of ze corona hebben, worden ze behandeld alsof ze positief zijn: in een geïsoleerde kamer en met personeel in beschermende kleding. De pcr-sneltest is bedoeld om die periode zo kort mogelijk te houden.

In de afgelopen tijd hebben ziekenhuizen nog wel een voorraad kunnen aanleggen, maar ze zijn nu vanwege wereldwijde schaarste "op rantsoen" gezet.