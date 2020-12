Wekdienst 23/12: Pilot met coronathuistesten • Rechtszaak tegen afperser met naaktbeelden

Goedemorgen! In Leiden staat een man voor de rechter die verdacht wordt van sextortion, het afpersen van tientallen jongeren met naaktbeelden. En in Tilburg krijgen mensen die zich op corona laten testen als proef ook een thuistest mee naar huis zodat kan worden onderzocht of die betrouwbaar is.

Vandaag verloopt grijs en er zijn perioden met regen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het van noord naar zuid 7 tot 12 graden. De komende dagen koelt het af en breekt de zon geregeld door. Verder vallen enkele buien, soms met een winters karakter.