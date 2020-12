Drie agenten doodgeschoten in Frankrijk na melding huiselijk geweld

In Frankrijk zijn in een gehucht bij de plaats Saint-Just, in het departement Puy-de-Dôme, drie agenten doodgeschoten door een man van 48. Volgens de eerste berichten kwamen de agenten kort na middernacht af op een melding van huiselijk geweld.

Bij de woning zagen ze een vrouw op het dak. Waarschijnlijk zijn de gendarmes daarna beschoten door haar man. De vrouw is in veiligheid gebracht.

Een vierde agent raakte gewond. De schutter was een bekende van de politie, omdat het stel ruziede over de voogdij van de kinderen. Hij is nog niet gearresteerd.