Kwetsbaar Ajax smacht naar snelle terugkeer Kudus

Mohammed Kudus (Ajax) - AFP

Nooit was Ajax de laatste twintig jaar zo kwetsbaar als in 2020. Ongekend veel nederlagen, te licht bevonden voor de Champions League en aankopen die niet aan de verwachtingen voldoen. Het verschil tussen het einde van een tijdperk en de hoop op nieuwe successen kan worden gemaakt door één speler: Mohammed Kudus. Pas drie keer speelde de zomeraankoop een volledige wedstrijd, voordat hij zich in de Europese wedstrijd tegen Liverpool al na een paar minuten aan zijn rechterknie blesseerde. Maar in die drie duels zagen de kenners al genoeg. Geen risico De Ghanees is zo goed als hersteld van de knieblessure die hij 21 oktober opliep. De uitwedstrijd bij Willem II van vanavond komt echter nog te vroeg. "Maar hij voelt zich nog niet helemaal zeker", zei Erik ten Hag dinsdagmiddag. "Dus we nemen geen risico met hem."

"Hij heeft werkelijk alles", zei Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. "Hij is sterk, technisch, maakt de goede keuzes en heeft rendement. Een genot voor het oog." Kudus bikkelde, dribbelde en vervulde meteen een leidersrol binnen in het veld. Met de flair die ze op dit moment missen bij Zakaria Labyad en de veelbesproken Quincy Promes. Het accent dat het voetbal van de Amsterdammers weer een speciaal tintje geeft.

Mohammed Kudus kan niet verder tegen Liverpool - Pro Shots

Want veelzeggend was de analyse van trainer Erik ten Hag na de benauwde bekerzege op FC Utrecht, een worsteling die eindigde in een overwinning (5-4) om snel te vergeten. Dertig procent duels verloren "Voor Nederland moeten we goed genoeg zijn", beoordeelde Ten Hag zijn elftal, dat in elk geval geen gebrek aan inzet kon worden verweten. Maar werkvoetbal, dat is Ajax in de ogen van de achterban onwaardig. Bovendien oogt het team bij afwezigheid van enkele basiskrachten behoorlijk kwetsbaar. Sterker nog, er werd deze eeuw nooit zo vaak verloren als in 2020, bijna dertig procent van de officiële wedstrijden. En dat terwijl door de corona-uitbraak de toppers in de eredivisie pas na de korte winterstop worden afgewerkt.

Ajax is wat nederlagen betreft bezig aan zijn slechtste jaar sinds 2000. Met als dieptepunt destijds de nederlaag in het jubileumduel met FC Twente. Daags na het honderdjarig bestaan kaapten tien Tukkers, onder wie Ten Hag, een 1-0 zege weg uit Amsterdam. In de jaren na de eeuwwisseling zocht Ajax naar een nieuw gezicht, toen de gouden generatie van midden jaren negentig was vertrokken. Een dusdanige leegloop kent de huidige selectie niet. Tientallen miljoenen euro's Na de bijna-finaleplaats in de Champions League van anderhalf jaar geleden gingen er al meerdere smaakmakers voor vele tientallen miljoenen euro's per persoon de deur uit, waardoor er op dit moment nog zes spelers van die basisploeg over zijn. En vooral de jongens die het verschil maakten, spelen nu elders. "Op dit moment zijn we niet goed genoeg voor het hoogste Europese podium", aldus Ten Hag. "Dat is de realiteit."

Ryan Gravenberch juicht - AFP

Ryan Gravenberch breekt intussen door, Davy Klaassen is terug op het oude nest en Perr Schuurs is inmiddels een volwassen verdediger. Maar vooral in aanvallend opzicht missen de Amsterdammers daadkracht op de momenten waarop het er echt om gaat. Antony en Kudus, samen beslissend toen Ajax met een man minder een zege uit het vuur sleepte tegen Vitesse, zijn de nieuwelingen die zich nu moeten bewijzen. Kritiek aankoopbeleid Dat zou bovendien een succes zijn dat Marc Overmars goed kan gebruiken. De directeur voetbalzaken kreeg onlangs kritiek op zijn aankoopbeleid, waarbij het niveau van de eredivisie voor de meeste nieuwelingen de standaard is. "Er heerst hier altijd een verwachtingspatroon dat Ajax ook in Europa zomaar hoe ogen gooit." Met aankopen als Edson Álvarez (15 miljoen), Razvan Marin (12 miljoen), Lisandro Martínez (7 miljoen) en Hassane Bandé (9 miljoen) heeft Overmars een paar keer flink misgegrepen. Maar deze tegenvallende aankopen verbleken financieel bij de klappers met de transfers van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Na de winter "We zijn een ploeg aan het bouwen die wél Champions League-waardig is. Die moet na de winter gestalte krijgen", beloofde Ten Hag na het wisselvallige spel van de laatste weken. "Ik denk dat we in de goede richting zitten." Aan Kudus om het negatieve sentiment rond de ploeg te keren. Twintig jaar pas, maar nu al opgezadeld met hoge verwachtingen. Met hem kan het zoekende Ajax de toekomst wel met een lach tegemoet zien, mochten de voortekenen kloppen.

