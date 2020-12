Lieke Wevers: 'Net als corona raakt de turncrisis alle generaties'

Lieke Wevers - ANP

Twee crises brachten de Nederlandse turnselectie uit balans in 2020. Eerst was er de uitbraak van het coronavirus, waardoor een streep werd gezet door de Olympische Spelen. En in de weken dat die Spelen eigenlijk hadden moeten plaatsvinden, zorgden getuigenissen over wijdverspreid machtsmisbruik in de sport voor een tweede storm. Turnbond KNGU legde het topsportprogramma van de vrouwen tijdelijk stil na een stroom van beschuldigingen, onder meer aan het adres van trainers die nog altijd betrokken zijn bij het nationale team. Bij de EK turnen van afgelopen week ontbrak de Nederlandse selectie, de reden daarvoor was de eerste crisis. Vanwege de situatie rond het coronavirus besloot de turnbond geen afvaardiging naar de kampioenschappen in het Turkse Mersin te sturen. In plaats daarvan werd en wordt er doorgetraind in Nijmegen, een onafhankelijke locatie in plaats van een van de hallen van verenigingen van de turnsters. 'Samen sfeer creëren' "Eerst was het tijdelijk, daar stel je je dan op in", zegt Lieke Wevers over de nieuwe plek, aangewezen door de KNGU die de selectie in een neutrale hal wil laten trainen. "Maar het verblijf is steeds meer verlengd en het is nu een soort van ons thuis geworden. Dat komt ook door de sfeer die we hier hebben gecreëerd en hoe we zijn opgevangen, dat voelt heel goed. Dan maakt het eigenlijk niet uit waar je bent." Bekijk hieronder een reportage over de vrouwenselectie in Nijmegen:

Vrouwenselectie traint door in turncrisis: 'Hoop dat we er allemaal sterker uitkomen' - NOS

Vier van de zes trainers die al dan niet gedwongen een stap opzij hebben gezet, zijn inmiddels terug in de hal. Een van hen is Lieke's vader Vincent Wevers, ook de trainer van olympisch kampioene Sanne. Een ordemaatregel die het hem verbood in de hal te staan, werd vorige maand al ingetrokken. 'Het begin was heel heftig' Ook Tisha Volleman kan weer beschikken over de coach die haar ook bij haar vereniging begeleidt, Nico Zijp. "Het voelde meteen weer vertrouwd. We hebben kunnen kijken waar we staan en konden vanaf die dag bouwen aan volgend jaar." Volleman: "In het begin was het heel heftig, je zit in een ritme waarin je jaar in, jaar uit alles om het turnen heen bouwt. Als dat wegvalt, is het wel even schakelen."

Twee onderzoeken Onafhankelijk van elkaar lopen er twee onderzoeken naar de misstanden in de turnsport. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) doet tuchtrechtelijk onderzoek op basis van meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Die meldingen zijn gemaakt over specifieke personen. Uit gesprekken die de NOS voerde met bestuurders van het ISR blijkt dat er onderzoek wordt gedaan naar 25 turntrainers. Onder leiding van Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, loopt er ook een wetenschappelijk onderzoek, dat zich niet richt op individuen, maar op de cultuur in het turnen.