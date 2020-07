Regering Hongarije reageert op kritiek corona-aanpak en leegmaken ziekenhuisbedden

Vanavond besteedt Nieuwsuur in de uitzending aandacht aan de corona-aanpak van Hongarije. Het land had de tijd om alle coronamaatregelen goed voor te bereiden. Uiteindelijk vielen er 589------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- doden, veel minder dan in West-Europese landen.

Reactie Hongarije

De verantwoordelijke ministers en woordvoerder weigerden op camera te reageren op de bevindingen van Nieuwsuur. Maar in onderstaande schriftelijke verklaring bevestigt de regering dat omgerekend bijna 11.000 patiënten naar huis zijn gestuurd.

"Rekening houdend met de demografie van Hongarije zoals het aantal ouderen... nederzettingen en ziekenhuizen, concludeerden wij dat het land in het ergste geval 8000 operationele ventilatoren en ruim 30.000 bedden nodig heeft voor de zorg aan coronaviruspatiënten. Dit was het doel."

"Volgens onze gegevens was 34 procent van de Hongaarse 68.000 ziekenhuisbedden onbezet. Om de helft van deze 68.000 bedden beschikbaar te maken, moesten we nog 16 procent vrijmaken."

"Voor elk van deze 16 procent van de Hongaarse ziekenhuisbedden moesten we beslissen of die wordt gebruikt door een patiënt met een niet-dringende behandeling die naar huis kan worden gestuurd. Natuurlijk leidde dit tot de zeer moeilijke vraag wat een urgente of niet-urgente medische interventie is."

De regering zegt daarover deskundigen te hebben geraadpleegd.

"De politiek kan geen enkele rol spelen bij het nemen van deze beslissing omdat we niet over de nodige kennis beschikken. Dit is een zaak van de relevante experts."

"Dit was natuurlijk moeilijk en onaangenaam, want niemand bevindt zich zonder reden in het ziekenhuis; en het is een verontrustend, moeilijk en onaangenaam gevoel om naar huis te moeten gaan zonder genezen te zijn, omdat een geïnfecteerde patiënt zijn bed nodig heeft tijdens een pandemie. Maar we herhalen: dit was het geval voor 16 procent van alle ziekenhuisbedden en dit probleem kon op geen enkele andere manier worden opgelost."

De regering zegt dat het huidige commandosysteem in de ziekenhuizen, dat onder meer bestaat uit samenwerking met het leger, blijft bestaan. Hongarije is klaar voor de verwachte tweede besmettingsgolf.

"De afgelopen weken heeft de regering van Hongarije ongebruikelijke internationale kritiek gekregen. Wij hebben buitengewone maatregelen genomen om de bevolking tijdens de coronaviruspandemie te beschermen. Veel van deze kritiek was gebaseerd op valse informatie of ernstige verdraaiingen van de feiten. Ook waren er onterechte beweringen dat de regering de crisis uitbuitte om op ondemocratische wijze se macht te grijpen."

"Onze defensie-operatie is succesvoller dan die van veel andere Europese landen. Het is duidelijk dat de discipline van burgers gecombineerd met de toewijding en voorbeeldige naleving van de maatregelen en de snelle beslissingen van de regering en vastberaden artsen en verpleegkundigen vaak meer waard zijn dan geld. En dit is waarom we de eerste strijd hebben gewonnen. Die overwinning hebben we al binnengehaald."