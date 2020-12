Peilingwijzer: CDA wint zetels met Hoekstra als kopman, GroenLinks in de min

In de laatste Peilingwijzer van het jaar wint het CDA zo'n 4 Kamerzetels ten opzichte van de peiling van afgelopen oktober. Die winst valt samen met de start van Wopke Hoekstra als leider van de christendemocraten. Hoekstra nam het lijsttrekkerschap eerder deze maand over van Hugo de Jonge, die het als minister te druk had met de aanpak van de coronacrisis.

Het CDA is met 16 tot 20 zetels de derde partij in deze Peilingwijzer. Dat is nog altijd minder dan de helft van de 39 tot 45 zetels die de VVD van premier Rutte scoort. En het CDA blijft ook achter bij de PVV, die op afstand de VVD volgt met 20 tot 24 zetels.

Forum voor Democratie verliest opnieuw zetels. Inmiddels zijn er 2 tot 6 zetels over van de grote winst die FvD begin vorig jaar nog boekte in de peilingen. Bij de Statenverkiezingen werd Forum ruim 1,5 jaar geleden zelfs de grootste. Maar een reeks conflicten binnen de partij van Thierry Baudet hebben ertoe geleid dat die winst weer bijna is verdampt.