Gratis online festival moet jongeren in huis houden tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling komt er een online festival waar ruim 250 artiesten aan meewerken.

Het festival is voornamelijk gericht op jongeren en jongvolwassenen, zodat die tijdens de jaarwisseling in huis blijven om de optredens te volgen. Via zo'n veertig verschillende streams kunnen mensen kiezen welke optredens ze willen zien. De Rijksoverheid legt een miljoen euro neer voor het online festival.

Goodbye 2020 begint op Oudejaarsdag om 16.00 uur en eindigt op nieuwjaarsdag tegen 05.00 uur. Onder anderen artiesten als Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd van Tegenwoordig doen mee.

Maarten Schulz van festivalplatform Follow the Beat kwam met het idee voor het streamfeest. Hij vindt het lastig te voorspellen hoeveel kijkers het evenement zal trekken, maar zegt te hopen op minimaal 500.000 mensen.

200 uur aan optredens

"Normaal gesproken ben ik niet de grootste fan van streams, want live is altijd beter. Maar dit jaar is alles anders", zegt Schulz. "Alles is dicht. Je kunt niet afspreken. We hopen daarom met de artiesten een mooie bijdrage te leveren. In totaal hebben we zo'n 200 uur aan verschillende optredens" zegt Schulz.

Schulz hoopt Nederland een 'fantastisch' Oud en Nieuw te bezorgen: