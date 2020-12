Darter Van Duijvenbode: 'Heel veel meer druk kan je in je carrière niet krijgen'

Van Duijvenbode: 'Hier werden echt de knikkers verdeeld' - NOS

Darter Dirk van Duijvenbode was dinsdagavond afgepeigerd na zijn gewonnen wedstrijd tegen Rob Cross. De Nederlander had een lange dag achter de rug, was erg moe, maar ook zeer voldaan. "Hier werden echt de knikkers verdeeld", greep Van Duijvenbode terug naar de laatste leg van de wedstrijd. Bij een stand van 2-2 in sets en 2-2 in legs werd de partij beslist met een fraaie 99-finish terwijl Cross op twaalf punten stond. "Heel veel meer druk kan je in je carrière niet krijgen. Je weet: je kan uit, maar als ik hem niet uitgooi, dan verlies ik."

Het zorgde ervoor dat Van Duijvenbode wat twijfelde bij zijn laatste beurt. Hij ging klaar staan, maar stapte weg van het bord om wat drinken te pakken. Hij kwam terug naar het bord, lachte de zenuwen weg en gooide de wedstrijd uit. "Ik wilde het niet overhaasten. Het voelde niet goed. Het is één kans en die moet erin. Op het moment dat ik ging staan en dacht: hij gaat er nu in, ging hij er gelukkig in." Negatieve energie Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zitten veel darters op dit moment vast in Londen en kunnen ze het land niet uit. Iets waar Van Duijvenbode zich wel een beetje aan stoort. "Dat is alleen maar negatieve energie. Je zit nu met mensen die uitgeschakeld zijn, die willen naar huis en die kunnen niet naar huis. We gingen nog wel eens samen kaarten, maar daar distantieer ik mij nu van. Puur omdat ik die negatieve energie niet wil."

Dirk van Duijvenbode (l) tijdens zijn partij tegen Rob Cross - PDC\Lawrence Lustig