Schmidt: 'Januari niet beslissend, geen zorgen over blessure Ihattaren'

"Max was een beetje aangeslagen, maar hij heeft het geweldig gedaan. Hij heeft een doelpunt gemaakt, een assist gegeven. Het was vooral zaak dat hij gezond blijft."

Schmidt baarde opzien in de laatste weken door zijn beste spelers na een uur naar de kant te halen. Tegen VVV-Venlo waren het de spelers die zich lieten vervangen: eerst Ihattaren en later ook nog uitblinker Philipp Max.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe gaat het met Mohamed Ihattaren? PSV-trainer Roger Schmidt moet er hartelijk om lachen. "Toch weer een vraag over Ihattaren? Hij heeft een tik gekregen helemaal aan het begin van de wedstrijd, maar het valt wel mee. Een kneuzing, dat is alles..."

Ondanks een 1-0 achterstand hoefde PSV zich in de laatste wedstrijd van 2020 niet bovenmatig in te spannen tegen VVV-Venlo, zag Schmidt. "Nadat zij hadden gescoord, moesten we rustig blijven en niet in paniek raken. Dat is gelukt en uiteindelijk speelden we een heel goede wedstrijd."

Vijfde wedstrijd in zeven dagen

Na de 3-1 van Cody Gakpo kon de voet van het gaspedaal, tot tevredenheid van de Duitse oefenmeester. "Na de derde goal was het duel beslist. Dit was de vijfde wedstrijd in zeven dagen en dan moeten we ook nog een achterstand goed maken. Het is knap dat het gelukt is, maar het is logisch dat veel spelers moe zijn."

Om die reden kwam aanvalsleider Donyell Malen vanavond niet in actie. Zijn creatieve rol werd prima overgenomen door Cody Gakpo, die tegen VVV opnieuw tot de uitblinkers behoorde.