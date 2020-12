Deprimerende reeks Arsenal houdt ook in League Cup aan: 1-4 tegen Man City

Wie dacht dat een uitstapje naar de League Cup Arsenal soelaas zou bieden, kwam dinsdagavond bedrogen uit. De zwalkende Londenaren gingen in de kwartfinales hard onderuit tegen Manchester City: 1-4.

Arsenal wacht al bijna twee maanden op een overwinning in de nationale Engelse toernooien. In de Premier League werd de laatste zeven wedstrijden vijf keer verloren en tweemaal gelijkgespeeld en in de League Cup dus verloren van City. Alleen in de Europa League wist de ploeg van trainer Mikel Arteta nog te winnen.

De nederlaag tegen Manchester City kwam tot stand met de nodige hulp van Arsenal-doelman Rúnar Rúnarsson, normaliter tweede keeper.