'Laatste inspanning' voor handelsdeal met Britten, 'deur blijft open'

De Europese Unie doet nog "een laatste inspanning" om een handelsakkoord met de Britten te bereiken, en er zijn wat stappen gemaakt, maar de verschillen blijven groot. Dat heeft EU-onderhandelaar Michel Barnier vandaag gezegd. De gesprekken verkeren volgens hem in een cruciale fase.

Beide partijen zijn het nog altijd oneens over de afspraken voor het vissen in de Britse wateren door Europese vissers. Barnier heeft achter gesloten deuren diplomaten van de 27 lidstaten bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme diplomaten dat hij daar een Brits voorstel over de visserij "volstrekt onacceptabel" heeft genoemd.

"Barnier moet koorddansen tussen Londen en Parijs", zei een diplomaat tegen Reuters, verwijzend naar de vissers in Noord-Frankrijk die zwaar zouden lijden onder afspraken die in het nadeel zijn van de Europese vissers.

Ierse premier voorzichtig positief

Ook voor Nederlandse vissers hebben de afspraken grote gevolgen. Een Europees voorstel voor 25 procent vangstreductie voor de komende vijf jaar zou voor Nederlandse vissers tot een omzetverlies kunnen leiden van zo'n 30 tot 40 miljoen euro. De Britten zouden eisen dat er nog veel minder vis uit Britse wateren in EU-netten terechtkomt.

De Ierse premier Martin is ondanks de aanhoudende onenigheid over visserij en een gelijk speelveld voor Britse en Europese bedrijven voorzichtig positief over de kansen van een handelsdeal. Hij noemt het waarschijnlijker dan niet dat er toch een akkoord wordt gesloten.

"Ik zou het graag zien gebeuren voor Kerst, maar het kan ook duren tot daarna. Er spelen veel politieke factoren", aldus Martin, die benadrukt dat de onenigheid over de visserij verder gaat dan het percentage vis dat gevangen mag worden in de Britse wateren.

Na 1 januari blijven praten

Er moet op 31 december een deal liggen, want dan komt de brexit-overgangsperiode ten einde en vervallen de bestaande vrijhandelsafspraken. In dat geval zouden de Britten en de EU volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie met elkaar gaan handelen, wat beide economieën veel geld kost.

Ook als er voor het einde van het jaar geen deal ligt, zullen de partijen met elkaar in gesprek blijven. "De EU zal de deur niet sluiten voor het Verenigd Koninkrijk, en blijft er klaar voor om te onderhandelen, ook na 1 januari", zei een anonieme diplomaat tegen Reuters.