Sparta stuurt FC Twente met domper de winterstop in (0-2)

FC Twente heeft een sterke eerste seizoenshelft niet in stijl kunnen afsluiten. De Tukkers verloren dinsdagavond in Enschede met 2-0 van Sparta Rotterdam, dat zijn vijfde zege in zeven duels boekte.

Sparta was in de eerste helft de baas op het veld. Mario Engels was in de eerste tien minuten al drie keer dicht bij de 0-1. De Duitse spits wist het net niet te vinden, maar scoorde op slag van rust alsnog: hij tikte van dichtbij binnen.