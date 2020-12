Juventus verliest op één dag liefst zes punten én De Ligt met blessure

Rampspoed komt zelden alleen, dat is in Italië niet anders. Op dezelfde dag dat Juventus drie punten kwijtraakte omdat Napoli een beroepszaak won, liet de Italiaanse grootmacht er in eigen huis nóg drie liggen tegen Fiorentina: 0-3.

Enkele uren voor de aftrap van Juventus-Fiorentina kwam het nieuws naar buiten dat Juve alsnog in actie moet komen tegen Napoli. Het Italiaanse Olympisch Comité (CONI) oordeelde dat de Napolitanen terecht niet waren kwamen opdagen voor het treffen van begin oktober, toen de club met drie coronagevallen te maken had en op advies van de gezondheidsdienst in Napels in quarantaine ging.