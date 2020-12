Biden: nog geen bewijs gezien dat hackaanval onder controle is

Volgens aankomend president Joe Biden is de grote hackaanval op de Amerikaanse overheid nog niet onder controle. "Want ik heb daar nog geen bewijs voor gezien", zei Biden in een persconferentie, iets minder dan een maand voor zijn inauguratie op 20 januari.

Hij noemde de aanval een "groot risico" voor de nationale veiligheid, waar een antwoord op moet komen als duidelijk is wie achter de hack zit. Wat voor reactie dat zal zijn, wilde hij niet zeggen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei zaterdag dat Rusland achter de hack zit. Internetveiligheidsexperts en ambtenaren vielen hem bij. Rusland ontkende vervolgens elke betrokkenheid. President Trump suggereerde op zijn beurt dat China erbij betrokken is.

'Trump lette niet op'

Biden zei dat in ieder geval "het falen van Trump" de aanval mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft onvoldoende prioriteit gegeven aan cyberveiligheid, zei hij. "Want deze aanval vond plaats onder Trumps toezicht, toen hij niet keek."

Biden zei verder dat hij als president meteen opdracht zal geven om te onderzoeken hoe groot de schade is en wie de verantwoordelijken zijn. Verder is Biden van plan de Amerikaanse cyberveiligheid te verbeteren, "ook als dat vele miljarden kost".

Verder wil hij met bondgenoten een raamwerk opzetten met regels voor "fatsoenlijk gedrag in cyberspace". Biden: "Dan kunnen we landen verantwoordelijk houden als ze zich hier niet aan houden."

Schade nog onbekend

De hackers zouden al in maart zijn begonnen met het binnendringen in systemen van de overheid. 18.000 organisaties, waaronder twee Amerikaanse ministeries en softwaregigant Microsoft, zouden zijn getroffen.

De hackers waren volgens deskundigen op zoek naar nucleaire geheimen, informatie over vitale infrastructuur, ontwerptekeningen voor geavanceerde wapens, informatie over onderzoek naar coronavaccins en persoonsdossiers van hooggeplaatste figuren in de regering en het bedrijfsleven. Het is onduidelijk wat ze hebben buitgemaakt.