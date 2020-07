Vader die school Grootebroek binnenreed beschuldigd van poging tot moord

De man die vorige week een basisschool in Grootebroek binnenreed met een auto, wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws laten weten.

Daarnaast wordt hij verdacht van vernieling, beschadiging van het gebouw en bedreiging.

De man is vader van een van de leerlingen die op de school zaten. Hij zou de school in zijn gereden omdat hij boos was dat zijn zoon en diens beste vriendje komend jaar niet meer bij elkaar in de klas zitten.