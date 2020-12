PSV wint laatste wedstrijd in 2020 en staat weer naast Ajax

In de laatste wedstrijd voor de winterstop won het na een 1-0 achterstand met 4-1 van VVV-Venlo.

Het schot van Jafar Arias werd onderweg van richting veranderd, waardoor doelman Yvon Mvogo kansloos was.

PSV schroefde VVV vanaf de eerste minuut de duimschroeven aan en kreeg een handvol kansen, zonder succes. Bij de eerste de beste Venlose uitbraak was het wel meteen raak.

De ploeg uit Venlo wist zonder verdere kleerscheuren de rust te halen, maar na de thee werd direct duidelijk dat een tweede Eindhovense treffer onvermijdelijk was. Die treffer kwam op naam van Olivier Boscagli die voor tegenstander Lukas Schmitz kroop en knap raak kopte.

De 3-1 van Cody Gakpo was de mooiste van de avond. De voorbereiding van Madueke was al fraai, de afronding van Gakpo (hard en hoog in de verre hoek) nog fraaier.

Daarna nam PSV gas terug en werd het vooral een kwestie van fit blijven. Dat lukte niet helemaal.