Real Sociedad weet al sinds 'AZ' niet meer te winnen, ook niet van Atlético

Real Sociedad is het even helemaal kwijt. De Spaanse club begon uitstekend aan het seizoen, maar wist inmiddels al negen wedstrijden achtereen niet meer te winnen. De met 2-0 verloren topper tegen Atlético Madrid was bovendien de derde nederlaag op rij.

De zwakke reeks van Real Sociedad begon met het 0-0 gelijkspel op bezoek bij AZ. Daarna volgden nog vijf remises en dus drie nederlagen, werd de koppositie in La Liga verspeeld aan Atlético en bedraagt de achterstand op de Madrilenen inmiddels zes punten.