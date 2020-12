Messi laat Pelé achter zich en loodst Barcelona naar zeldzame uitzege

Een assist, een belangrijke pass op Sergiño Dest én een recordgoal. Lionel Messi was dinsdagavond lekker op dreef op bezoek bij Real Valladolid, waar Barcelona weer eens een competitiezege op vreemde bodem boekte: 0-3.

Messi nam de derde treffer voor zijn rekening en is nu alleen recordhouder wat betreft doelpunten voor één club. De Argentijn heeft nu één keer vaker gescoord dan Pelé voor Santos deed: 644 om 643.

Messi blinkt uit

Messi kreeg de bal twintig minuten na rust mee van Pedri en schoot raak in de verre hoek. Zijn treffer was een passende beloning voor het spel van de 33-jarige superster, die als zo vaak de beste man van het veld was.

Na 20 minuten legde Messi de bal op het hoofd van Clément Lenglet, die Barcelona op voorsprong zette. Tien minuten voor rust stuurde de aanvaller Dest weg, die hard voorgaf en Martin Braithwaite zag scoren.