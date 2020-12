Stevens zwaait af bij Schalke met winst in DFB-Pokal op nietig Ulm

Omdat Ulm de kosten die het moest maken om het stadion aan te passen voor tv-registratie niet wilde maken, gaf het de thuisrechten aan Schalke. In de Veltins-Arena in Gelsenkirchen opende Suat Serdar na een klein half uur de score.

Waar het voor Schalke 04 nog altijd niet wil vlotten in de Bundesliga, de club wacht al 29 wedstrijden op een zege en staat stijf onderaan, gaat het in de beker iets beter.

Die licentie is slechts geldig tot 1 januari 2021, Stevens liet in aanloop naar het duel met Ulm weten niet van plan te zijn die te verlengen.

"Na vanavond ben ik geen trainer meer", benadrukte de gepensioneerde Stevens, die speciaal voor Schalke zijn trainingspak weer even had aangetrokken. "Ik heb genoten van deze vijf dagen. Het is belangrijk dat we eindelijk weer eens hebben gewonnen en daardoor ook een ronde verder zijn in het bekertoernooi. Nu maar hopen dat enkele geblesseerde spelers bij ons snel weer fit zijn."

Schalke hervat de competitie op 2 januari tegen Hertha BSC.