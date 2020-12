Grens tussen Frankrijk en VK gaat open voor EU-burgers met negatieve test

Fransen en EU-burgers mogen vanaf middernacht weer van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk reizen als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen van maximaal 72 uur oud. Het verkeer tussen beide landen werd in de nacht van zondag op maandag stilgelegd om de verspreiding van een nieuwe coronavariant die in Engeland is aangetroffen tegen te gaan.

Vliegverkeer, treinverkeer via de Kanaaltunnel en overtochten per veerboot worden vanaf 00.00 uur hervat voor noodzakelijke reizen. De heropening volgt op de oproep van de Europese Commissie om noodzakelijk handels- en reizigersverkeer toe te staan.

Het vrachtverkeer tussen het VK en Frankrijk komt morgen weer op gang. Duizenden vrachtwagens zijn gestrand in Britse havens en bij de ingang van de Kanaaltunnel.

De Britse minister van Transport roept op Twitter vrachtwagenchauffeurs op om niet massaal naar het graafschap Kent te rijden. Van daaruit vertrekken de meeste veerboten en bij de stad Folkestone is de ingang van de Kanaaltunnel. Later vanavond volgen meer details over de hervatting van het vrachtverkeer.