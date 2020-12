Nederland en Sint-Maarten na veel gesteggel akkoord over derde steunpakket

Nederland en Sint-Maarten zijn het eens geworden over een derde steunpakket, waarmee het eiland door de coronacrisis geholpen moet worden. Het kabinet reserveert voor directe coronasteun ruim 30 miljoen euro. Daarnaast wordt er 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe gevangenis op Sint-Maarten en het verbeteren van de leefomstandigheden van gedetineerden.

"Met dit akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Sint-Maarten duurzaam weerbaarder moeten maken", zegt staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties).

Moeizame onderhandelingen

Eerder sloot Nederland al soortgelijke akkoorden over steunpakketten met de twee andere autonome landen binnen het Koninkrijk: Curaçao en Aruba. Met Sint-Maarten verliepen de onderhandelingen aanzienlijk moeizamer.

Vorige week leek overeenstemming nog dichtbij, maar op het laatste moment botsten de landen met name over de voorwaarden voor de steun.

Sint-Maarten vond dat die voorwaarden inbreuk maakten op de autonomie: vooral dat Nederland de steun in tranches wil geven wekte veel ergernis. Die aanpak stelt Den Haag in staat de hulp stoppen als de beloftes over hervormingen niet worden nagekomen.

Volgens Sint-Maarten kwam "er iedere keer een nieuwe voorwaarde bij", net als een deal in zicht was.

Hitler-vergelijking

De gemoederen liepen vorige week zo hoog op, dat er in het parlement van Sint-Maarten harde woorden vielen. Zo werd Knops "een Hitler-denkend individu" en "een Napoleon die geen richting kan geven" genoemd. Ook werd Knops vergeleken met drugsbaron Pablo Escobar.

Die opmerkingen vielen verkeerd in Nederland. Onder anderen Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) maakte zich er kwaad over en sprak van "een flagrant gebrek aan respect". Volgens hem was samenwerken "met dit soort mensen" niet mogelijk.

Knops eiste dat in ieder geval de parlementariërs die de deal steunden de uitlatingen aan zijn adres veroordeelden. Anders zouden de afspraken worden geschrapt. De vergelijking tussen hemzelf en Hitler noemde hij "een absoluut dieptepunt". Afgelopen nacht nam premier Jacobs van Sint Maarten in een brief aan Knops afstand van de gewraakte uitspraken.

Not done

"Het gaat hier om het verschil in beleving van de Tweede Wereldoorlog", zegt correspondent Dick Drayer over de uitlatingen. In Europa heeft iedereen geleerd dat je niet zomaar vergelijkingen moeten maken met die periode.

Dat gevoel leeft minder op Sint-Maarten, zegt Drayer. "Die mensen hebben niet de Tweede Wereldoorlog in hun genen zitten zoals wij dat hebben. Dus als zij een vergelijking maken met Hitler, dan is dat om expres pijn te doen, want ze weten wel dat dat gevoelig ligt in Europa. Maar het gevoel dat daarbij zit, hebben zij helemaal niet."

In het persbericht over het akkoord tussen Sint-Maarten en Nederland laat Knops de controverse ongenoemd. Hij noemt de afspraken een belangrijke stap, maar benadrukt dat het traject nog niet is afgerond: "De hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dan ligt voorspoed voor de burgers op Sint-Maarten in het verschiet."