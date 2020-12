FC Utrecht boekt in Emmen eerste overwinning in twee maanden (2-3)

Zes wedstrijden moest hij erop wachten. Maar eindelijk heeft René Hake eindelijk zijn eerste zege als hoofdtrainer van FC Utrecht binnen. En dat nog wel tegen de club waar hij zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette.

In Emmen keek de ploeg van de Drentse coach bij rust nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar vooral dankzij de sprintsnelheid van Gyrano Kerk pakte FC Utrecht toch de winst: 2-3.

De laatste driepunter van Utrecht dateerde van 24 oktober (2-1 tegen FC Twente), toen John van den Brom nog hoofdtrainer was in de Domstad. De laatste uitzege was zelfs ruim een jaar geleden op 15 december 2019 (1-3 tegen Heracles).

Emmen wacht nog altijd op de eerste zege dit seizoen en gaat met slechts vijf punten de winterstop in als hekkensluiter van de eredivisie.