Noppert hoofdschuddend en zuchtend, maar wint wel op WK darts

Darter Danny Noppert heeft met veel moeite de derde ronde bereikt op het WK in Londen. De Fries, die in de eerste ronde vrij was, kwakkelde in zijn tweederondepartij tegen de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen lange tijd met zijn vorm, maar won uiteindelijk wel, 3-1.

Noppert, de nummer 25 van de wereld, begon dramatisch aan het duel en verloor de eerste set kansloos met 3-0. Daarbij kwam de Fries tot een gemiddelde van 69 punten per beurt.