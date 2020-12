'Aubergenius' Van Duijvenbode via oud-kampioen Cross naar derde ronde WK

Met een gemiddelde van meer dan 100 punten per beurt in de eerste set begonnen Van Duijvenbode en Cross sterk aan de partij. Cross, de nummer vijf van de wereld pakte de set waarna het niveau wat minder werd bij de twee.

Darter Dirk van Duijvenbode heeft met een knappe zege op de wereldkampioen van 2018, Rob Cross, de derde ronde bereikt op het WK. In Londen ontdeed 'Aubergenius' zich met 3-2 van de Engelsman.

In de beslissende vijfde set kwam het uiteindelijk aan op een beslissende vijfde leg. Met Cross op twaalf punten en Van Duijvenbode op 99 was de spanning om te snijden. Van Duijvenbode stond klaar om te gooien, nam nog een slokje water en gooide de wedstrijd met zijn eerste wedstrijdpijl uit.

Noppert hoofdschuddend en zuchtend, maar wint wel

Eerder op de avond bereikte Danny Noppert met veel moeite de derde ronde. De Fries, die in de eerste ronde vrij was, kwakkelde in zijn tweederondepartij tegen de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen lange tijd met zijn vorm, maar won uiteindelijk wel, 3-1.

Noppert, de nummer 25 van de wereld, begon dramatisch aan het duel en verloor de eerste set kansloos met 3-0. Daarbij kwam de Fries tot een gemiddelde van 69 punten per beurt.