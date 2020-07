Dumoulin aast op tijdritzege in Tour en mist daardoor WK tijdrijden

'Tijdrit naar Planches des Belles Filles ligt mij supergoed' - NOS

Na een maandenlange pauze door de coronapandemie, waarin alleen getraind mocht worden, kunnen Tom Dumoulin en alle andere wielrenners zich langzaam weer opmaken voor echte koersen. Er wacht hen van eind juli tot en met eind november een propvol programma, met drie grotes rondes en alle grote klassiekers. Voor Dumoulin ligt de focus vooral op de Tour de France. En dan met name de tijdrit op de een-na-laatste dag. "Die tijdrit naar Planches des Belles Filles, die moet mij supergoed liggen. De eerste dertig kilometer een beetje 'Frans vlak' en dan nog een kilometer of zeven de Planches opknallen. Dat is vergelijkbaar met het parcours van het WK in Bergen (2017), waar ik wereldkampioen werd", vertelt Dumoulin.

Om zo goed mogelijk voor de dag te komen heeft Dumoulin een nagelnieuw tijdritpak op maat laten maken. "Dit is de derde versie en het zit helemaal perfect. We zijn ook een nieuwe helm aan het testen en gelukkig blijkt die iets sneller te zijn", aldus Dumoulin. Het liefst zou de tijdritspecialist ook de race tegen de klok op het wereldkampioenschap in Zwitserland willen rijden. Maar die wedstrijd valt, nu de wielerkalender door de corona-uitbraak overhoop is gegooid, samen met de slotdag van de Tour de France. De UCI is vooralsnog niet van plan om het WK tijdrijden te verplaatsen, tot ongeloof van Dumoulin. "Dat is bizar, dat kan toch helemaal niet?", zegt hij. "De individuele tijdrit van het WK was altijd op woensdag. Volgens mij had niemand daar problemen mee, dus het was sowieso al een rare move om hem te verplaatsen naar de zondag. Het lijkt mij heel makkelijk om dat in deze omstandigheden terug te draaien. Maar vooralsnog houdt de UCI vast aan de zondag."

Aan de andere kant weet Dumoulin ook dat het lastig zal worden om een goede prestatie neer te zetten tijdens het WK, zelfs als de tijdrit alsnog naar de woensdag wordt verplaatst. "Hopelijk doe ik mee voor het klassement in de Tour. Maar dan kom ik wel helemaal afgedraaid op zondag in Parijs aan. Dan zal ik de tijdrit op het WK met vermoeide benen moeten rijden. Een aantal concurrenten, die geen klassement rijden in de Tour, gaat het anders aanpakken." Maar eerder afstappen in de Tour, daar is volgens Dumoulin geen sprake van. "Ik rijd de hele Tour uit, ook al heb ik slechte benen en doe ik zelf niet mee voor het klassement. Hopelijk gaat de ploeg met een van de drie kopmannen wel meedoen voor het klassement en dan ben ik ook heel waardevol. Zelfs met mindere benen."