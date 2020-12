Waarom het vandaag even leek alsof alle planbare zorg werd gestaakt

Onder de streep mogen ziekenhuizen zelf besluiten welke operaties wel of niet doorgaan. Een aantal ziekenhuizen verspreidde deze informatie gelijk via sociale media om een deel van hun patiënten gerust te stellen:

Een persbericht van minister Van Ark voor Medische Zorg leidde vandaag rond het middaguur tot onrust bij mensen die een operatie of behandeling in de agenda hebben staan. In het bericht stond onder meer dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de volgende maatregel neemt: "Staken van alle planbare reguliere zorg (in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) om zo personeel vrij te spelen in de rest van de zorg".

Alleen de niet-urgente zorg wordt de komende tijd uitgesteld. Daaronder wordt verstaan: ingrepen en behandelingen die niet per se binnen zes weken noodzakelijk zijn. "Dan moet je denken aan knie- en heupoperaties, cosmetische chirurgie en bijvoorbeeld de behandeling van een liesbreuk", legt Kuipers uit.

Overigens hebben veel ziekenhuizen dit soort planbare zorg al in meer of mindere mate afgeschaald vanwege de coronacrisis. Wat is er dan anders dan gisteren? Kuipers: "De afspraak is nu dat we het in alle ziekenhuizen zullen doen. Anders werkt het niet."

Om de toestroom van coronapatiënten gelijk te kunnen verdelen is het volgens hem belangrijk dat in elk ziekenhuis op hetzelfde niveau wordt afgeschaald.

Aanpassing 'om sector gerust te stellen'

Op verzoek van Kuipers zijn de woorden "niet-kritieke" in de loop van de middag toegevoegd in het overheidspersbericht, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. "Dat hebben we gedaan om de sector gerust te stellen." De woordvoerder zegt dat de formulering "alle planbare reguliere zorg" automatisch impliceert dat het gaat om de niet-kritieke zorg.

Het persbericht is vooral verstuurd als teken van steun voor de maatregelen van het LNAZ, zegt het ministerie. Behalve het uitstellen van zorg staat in het persbericht ook dat het aantal intensivecarebedden wordt verhoogd tot 1450 en dat er weer coronapatiënten naar Duitsland worden verplaatst.

Dat is nodig omdat de druk op de zorg oploopt. En aangezien het weekgemiddelde van het dagelijks aantal positieve testen nog steeds stijgt, krijgen de ziekenhuizen het de komende tijd nog zwaarder om de roosters rond te krijgen. De piek van de druk wordt verwacht in januari.