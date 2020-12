Regering-Trump wil nog snel omstreden mijnbouw in natuurgebieden goedkeuren

Trump heeft vanaf het begin van zijn presidentschap warme banden met de mijnbouwbedrijven. Hij benoemde ondernemers en lobbyisten van het bedrijfsleven bij de dienst voor milieubescherming en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij kunnen nu bepalen wat er gebeurt met het land dat in bezit is van de overheid. Ook de dienst die de bossen beheert, geeft sneller dan voorheen toestemming voor de mijnbouw.

Milieubeschermers en organisaties van inheemse Amerikanen protesteren tegen de plannen. De omvangrijke mijnen zijn in hun ogen schadelijk voor de natuur. Ook worden ze soms aangelegd in gebieden die grote waarde hebben voor de inheemse bewoners.

De regering van de Amerikaanse president Trump probeert versneld een aantal grootschalige mijnbouwprojecten goed te keuren. Dan hoeven de Verenigde Staten minder grondstoffen uit het buitenland in te voeren, is de gedachte. De regering heeft haast omdat de Democraten waarschijnlijk op de rem gaan staan. Joe Biden wordt op 20 januari beëdigd als president.

Toch maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken haast met de goedkeuring en wil het begin januari de vergunning te verlenen. Dan zou de aanleg snel kunnen beginnen. De volgende regering kan de mijn dan niet meer tegenhouden, schrijft The New York Times .

Zo komt er in Nevada waarschijnlijk snel goedkeuring voor de bouw van een mijngroeve om lithium te winnen. Dat wordt onder meer gebruikt in batterijen voor mobiele telefoons en accu's voor elektrische auto's. Het gaat om een gebied met een van oppervlakte 2200 hectare, ruim 3000 voetbalvelden.

Toch lijkt de regering moeite te hebben om dit plan erdoor te krijgen. Het Oglala Sioux volk, dat zijn reservaat ernaast heeft, is naar de rechter gestapt om het tegen te houden. De mijn zou in een gebied komen dat volgens de inheemse bewoners illegaal door de VS is ingenomen. Doordat nog niet alle overheidsdiensten goedkeuring hebben verleend, kan de regering-Biden dit project mogelijk vertragen of tegenhouden.

Het Canadese mijnbouwbedrijf hierachter wil uranium winnen door chemicaliën in het grondwater te brengen. Het uranium kan dan in de vorm van yellow cake worden gebruikt als brandstof voor kerncentrales.

In South Dakota willen ze een nog veel grotere mijn aanleggen. De overheidsdienst voor milieubescherming gaf vorige maand toestemming voor de aanleg van een nieuwe uraniummijn van ruim 5000 hectare in de Black Hills.

Druk vanuit het hoogste niveau

De dienst voor bosbeheer komt naar verwachting binnen een paar weken met een uitspraak over een nieuwe kopermijn in Arizona. Die komt in het natuurgebied Oak Flat, dat is erkend als heilige grond voor de Apaches.

Een werknemer van de dienst voor bosbeheer gaf onlangs toe dat er druk was "vanuit het hoogste niveau" om de evaluatie snel af te ronden. Aanvankelijk zou de studie pas halverwege 2021 af zijn. Nu wordt hij al half januari verwacht. Vervolgens gaat het gebied dan over naar de mijnbedrijven, in ruil voor ander land. Dat is nog te danken aan een wet die president Obama in 2014 tekende. En dan valt de aanleg niet meer tegen te houden.

Uit de plannen van de twee Australische mijnbedrijven achter het project blijkt dat een groot deel van het gebied uiteindelijk vernield worden. Door ondergrondse explosies en de ontginning zal de mijn geleidelijk instorten. Daardoor ontstaat een krater van ruim 300 meter diep.

Apache

De mijn zou ongeveer een kwart van het koper kunnen opleveren dat Amerika per jaar nodig heeft. "Daarom heeft president Trump zo zijn best gedaan om de bureaucratie bij dit soort projecten te verminderen", zei minister van Economische Zaken Wilbur Ross een paar maanden geleden.

Leden van de Apaches voeren nog steeds actie tegen de komst van de mijn. De vroegere leider Wendsler Nosie bivakkeert nu permanent in Oak Flat. "Hier komen we oorspronkelijk vandaan, dus wat doe ik verkeerd?" vraagt hij in de videoreportage The Fight for Oak Flat. "Als dit land in handen komt van een buitenlands bedrijf, en het privé-eigendom wordt, dan moeten ze met me doen wat ze willen. Ze zien maar."