Semedo bezorgt Fortuna Sittard in blessuretijd winst op RKC

Fortuna viert de overwinning op RKC Waalwijk - AFP

De ene trainerswissel is de andere niet. Op 11 november nam Sjors Ultee het stokje over van Kevin Hofland, met wie hij vorig seizoen nog een tweemanschap vormde. Ultee begon met nederlagen tegen Feyenoord en Vitesse, maar bleef vandaag voor de vierde keer ongeslagen. Tegen RKC Waalwijk won Fortuna zelfs met 2-1, al viel de winnende treffer in blessuretijd. Vier eredivisieduels zonder nederlaag was in 2000 voor het laatst gebeurd: Bert van Marwijk was toen de trainer. "Kijk waar we een aantal weken terug stonden, drie puntjes, helemaal onderaan", glunderde Ultee na afloop. "En nu: tien uit vier, fantastisch." RKC begint goed Het duel in Sittard begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Henk van Delft, die in het verleden onder meer doelman en bestuurslid was van RKC.

Mogelijk inspireerde dat de bezoekers, want in de openingsfase hield RKC de touwtjes stevig in handen. Uitgerekend Finn Stokkers, die van 2017 tot 2019 voor Fortuna Sittard uitkwam, zorgde na een kwartier voor de Waalwijkse 1-0. Mats Seuntjens verspeelde knullig de bal aan Cyril Ngonge en die zette Stokkers met een prima dieptepass alleen voor doelman Yanick van Osch.

Finn Stokkers viert zijn doelpunt met Saïd Bakari - Pro Shots

Op slag van rust leek Fortuna op gelijke hoogte te komen toen Polter de bal bij de tweede paal in het doel werkte. De Duitse spits kreeg de bal uit een voorzet die door Zian Flemming verlengd werd en leek daarbij buitenspel te staan. Sebastian Polter durfde niet te juichen, RKC-doelman Kostas Lamprou was zeker van zijn zaak en wilde de vrije trap al nemen, maar arbiter Marc Nagtegaal oordeelde op advies van de VAR dat Polter op gelijke hoogte stond: 1-1.

Voor Polter was het al de vierde wedstrijd op rij waarin hij tot scoren kwam voor Fortuna Sittard. De laatste die dat presteerde was Matthew Amoah in het jaar 2000.

Lamprou Lamprou, die kort daarvoor een prima redding in huis had en daarmee zijn uitstekende gemiddelde aan beslissende reddingen dit seizoen op peil hield, bleef beteuterd achter. Meteen na rust stortte de Griekse doelman zich met lijf en leden op de bal en voorkwam daarmee een tweede treffer van Polter, maar Lamprou moest dat wel bekopen met een hoofdwond. Met een aantal hechtingen in het hoofd vervolgde hij het duel.

Kostas Lamprou werpt zich voor de voeten van Sebastian Polter en moet dat bekopen met een hoofdwond - ANP