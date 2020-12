GGD start morgen in Tilburg een proef met thuis testen

Bij de GGD in Tilburg wordt morgen gestart met een pilot, waarbij mensen zichzelf thuis kunnen testen op het coronavirus. In de proef van het ministerie van VWS, het Amphia Ziekenhuis en laboratorium Microvida krijgen de deelnemers na het afnemen van een reguliere PCR-test in een teststraat een testpakket mee voor thuis.

Die thuistest moeten ze bij thuiskomst meteen bij zichzelf afnemen door een wattenstaaf zo'n 2,5 centimeter in de neus te brengen en vijf keer rond te draaien. Vervolgens moet de wattenstaaf in een buisje met vloeistof worden geplaatst. Na een kwartier is de uitslag bekend: een streepje is negatief, twee streepjes betekent positief.

De pilot start relatief klein, met 20 proefpersonen per dag, om te controleren of alle systemen goed werken. Daarna kan er worden opgeschaald naar zo'n 400 thuistests per dag. Onderzoekers controleren in hoeverre de thuistests overeenkomen met de uitslagen van de reguliere tests. Begin januari moet de pilot zijn afgerond.

Lagere drempel, meer capaciteit

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vergroten thuistests de testbereidheid en dragen ze tegelijk bij aan de testcapaciteit. De inspectie hoopt dat de uitkomsten van de Tilburgse pilot inzicht bieden in de veiligheid en betrouwbaarheid van deze tests.

Vorige maand schreef minister De Jonge al dat thuistests een belangrijke rol spelen in zijn streven om Nederlanders vanaf maart de mogelijkheid te bieden zich minimaal een keer per maand te laten testen. Met of zonder klachten.

Arts-microbioloog Marco Bonten zei een week geleden tegen NRC dat thuistests, mocht het betrouwbaar blijken, "enorm" kunnen helpen bij het indammen van het virus. "Elke dag doe je dan een test, naast je tandenborstel. En als je positief test, blijf je thuis."