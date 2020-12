Kruijswijk kort over rampjaar: 'Hele seizoen was waardeloos'

Kruijswijk blikt terug op rampjaar 2020: 'Hele seizoen was waardeloos' - NOS

Om snel te vergeten. "En dat geldt voor veel mensen, denk ik", kijkt Steven Kruijswijk aan het einde van 2020 terug op een sportief voor hem rampzalig verlopen jaar. "Het hele seizoen was waardeloos." Toen er uiteindelijk gefietst kon worden, kwam de klassementsrenner van Jumbo-Visma op een onbegaanbare afdaling in het Critérium du Dauphiné hard ten val. Zijn schouder raakte uit de kom en Kruijswijk kon een streep zetten door zijn grote ambities voor de Tour de France. Eenmaal terug in het peloton volgde de tweede grote klap. De Giro d'Italia moest hij door een positieve coronatest verlaten. "Zeker nadat ik de Tour had moeten missen, wat voor mij een enorme teleurstelling was, kwam dit er nog even bovenop", zegt hij over alle pech in 2020, een jaar waarin het wielrennen door het coronavirus pas in augustus op gang kwam. "Dit is een grap. Waarom ik? Dat ging wel door me heen."

In alle grote koersen die toch nog plaatsvonden, werd slechts een enkele renner positief op corona getest. Kruijswijk was er een van en zag zijn hele seizoen wegvallen. Dat viel hem zwaar. "Zeker omdat ik na die positieve coronatest nog twee weken in quarantaine moest. Alleen, zonder familie. Dat maakte het er allemaal niet leuker op." Flink ziek is hij overigens niet van het virus geworden. "Ik heb wat lichte symptomen gehad. Dat mocht eigenlijk geen naam hebben, zeker niet als je het vergelijkt mensen die heel ernstig ziek zijn geworden." Confronterend Hij ervoer alle tegenslag als confronterend. "Je moet het uiteindelijk accepteren. Het zijn dingen die je bijna niet in de hand hebt. Je probeert weer vooruit te kijken, hoe moeilijk dat ook is. Vooral omdat het seizoen nog doorliep, de Tour hield niet op, de Giro hield niet op. Dat is soms confronterend."

Steven Kruijswijk met pijn langs de kant van de weg - AFP