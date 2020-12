Ziekenhuizen: ons personeel moet voorrang krijgen bij vaccinatie

Ziekenhuispersoneel moet sneller worden gevaccineerd dan op dit moment de planning is. Dat eisen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Volgens de organisaties dreigt de situatie in ziekenhuizen onhoudbaar te worden als te lang wordt gewacht op vaccinatie.

De oproep is een reactie op de uitwerking van de vaccinatiestrategie die minister Van Ark naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat in januari als eerste bewoners en medewerkers van verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en medewerkers in de thuiszorg worden gevaccineerd, de zogeheten 'groep 1'.

Daarna zijn groep 2 (alle 60-plussers) en groep 3 (60-minners met een medische indicatie) aan de beurt. Pas daarna komen de zorgmedewerkers die deze groepen verzorgen, gevolgd door (overige) zorgmedewerkers die in direct contact staan met coronapatiënten.

Terug naar normaal

De ziekenhuisverenigingen noemen die volgorde onbegrijpelijk, omdat het ziekteverzuim onder huisartsen en verpleegkundigen op dit moment oploopt. Dat is het gevolg van oververmoeidheid en van de verplichte quarantaine voor zorgmedewerkers die direct contact hadden met coronapatiënten.

Juist zij moeten daarom voorrang krijgen, stellen de organisaties. "Zij zijn het hardst nodig om de samenleving zo snel mogelijk terug naar normaal te brengen. Ook de samenleving als geheel is gebaat bij een snellere vaccinatie van zorgprofessionals, omdat versoepeling van de maatregelen afhangt van de druk op de zorg in ziekenhuizen", schrijven NVZ en NFU in een verklaring.

Het kabinet verwacht op 8 januari te beginnen met vaccineren, aanvankelijk op drie centrale locaties in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Vanaf 18 januari begint het grootschalig vaccineren in de rest van het land. Vanaf 29 januari worden zorgmedewerkers uit groep 1 opgeroepen voor de benodigde tweede prik.

Stappenplan voor komende weken

Gisteren werd voor het eerst een vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap. Vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek dat de start van de vaccinatie nog twee weken op zich laat wachten, terwijl in de buurlanden kort na de Kerst wordt begonnen met de inentingen.

Volgens minister De Jonge is eerder vaccineren niet verantwoord, omdat de uitvoerders, zoals de GGD, goed voorbereid moeten zijn. Zo wordt komende donderdag begonnen met het inrichten van de callcenters en worden de bel- en triagescripts afgerond.

Op 4 januari heeft het RIVM de e-learning en telefoonlijn voor zorgmedewerkers gereed. Op die dag wordt ook begonnen met het uitnodigen van mensen voor een vaccinatie en gaat het GGD-callcenter voor afspraken open.