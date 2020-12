Woensdag gaat de eredivisie verder met AZ, Vitesse, Ajax en Feyenoord

Trainer John van den Brom kan bij KRC Genk in het nieuwe jaar niet meer beschikken over de Deense international Joakim Mæhle. De 23-jarige rechtsback stapt over naar Atalanta. Zondag na de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren neemt de Belgische nummer 2 afscheid van hem.

Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In België groeide hij uit tot een vaste waarde. Hij speelde 130 wedstrijden in het Genkse shirt en was hij goed voor zes doelpunten en 22 assists.