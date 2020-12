FC Barcelona kent vooralsnog weinig problemen bij Real Valladolid

Ruim een half uur is er inmiddels gespeeld in Sittard en RKC leidt nog altijd met 1-0. Fortuna oogt nog wat afwezig, RKC is sterker, maar wat vooral opvalt is het vele balverlies en het matige spel.

Dit gezegd hebbende is er ineens een kans voor Fortuna: Semedo levert een fraai schot af, maar de reactie van keeper Lamprou is even fraai. We schreven het eerder al: de goalie van RKC verkeert in een prima vorm.

Fortuna Sittard-RKC 0-1