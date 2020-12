Brandweer zoekt protestpan die tijdens toespraak Rutte in Hofvijver verdween

De Haagse brandweer heeft vanmiddag in de Hofvijver gezocht naar de pan die een demonstrant vorige week tijdens een lawaaiprotest in het water liet vallen. Met de pannenherrie wilden de protestvoerders de tv-toespraak van premier Rutte verstoren.

Het Haags Historisch Museum wil de pan graag toevoegen aan een expositie over het coronavirus, schrijft Omroep West. "We willen het stukje geschiedenis dat nu met de pandemie geschreven wordt, laten zien in de tentoonstelling. Daarom willen we de pan graag toevoegen, het liefst nog met het verhaal van de demonstrant erbij", zegt Martijn van Ooststroom van het museum.

'Meld je, inclusief pan'

Daarom vroeg het museum de brandweer om hulp. "Zij hebben het als een soort oefening uitgevoerd. Het is jammer dat ze de pan niet hebben gevonden. Misschien heeft de eigenaar 'm later zelf uit de Hofvijver gehaald, want het is niet diep en het water is helder, dus dat kan makkelijk."

Desalniettemin hoopt het museum de pan alsnog te bemachtigen. "Daarom een oproep aan degene die de pan heeft of aan de demonstrant zelf: meld je bij ons."