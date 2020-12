Vier jaar cel voor motoragent die geheime informatie lekte

Motoragent Orm K. uit Vianen is veroordeeld tot vier jaar cel voor het lekken van politie-informatie aan criminelen. Ook mag hij negen jaar niet meer als politieagent of in een ander publiek ambt werken. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De politieagent heeft toegegeven dat hij twee jaar lang informatie uit politiesystemen heeft verkocht aan mensen in het criminele circuit. In ruil voor informatie uit strafdossiers of het natrekken van kentekens, kreeg hij 100 tot 500 euro. De rechtbank vordert 30.000 euro terug die K. zou hebben verdiend met de handel in politiegeheimen.

Volgens de rechtbank heeft het handelen van K. ernstige gevolgen gehad. Zo is er mogelijk een verband tussen gelekte adressen en een reeks beschietingen van woningen.

Ook gaf K. toe dat hij politie-uniformen achterover had gedrukt. Die werden later gebruikt bij een woningoverval.

RAF-terrorist

Orm K. is de zoon van de politieman die in 1977 in Utrecht werd doodgeschoten door de Duitse RAF-terrorist Knut Folkerts. Naar eigen zeggen heeft K. zich zijn hele leven lang gespiegeld aan zijn vader, die door de media als 'politieheld' werd bestempeld, meldt RTV Utrecht.

Door de moord op zijn vader groeide hij naar eigen zeggen op met een verbitterde moeder en ook dat zou zijn sporen hebben nagelaten.