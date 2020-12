Britse coronavariant bij twee mensen in regio Amsterdam

Bij twee mensen in de regio Amsterdam is de coronavariant vastgesteld, die eerder opdook in het Verenigd Koninkrijk en die mogelijk extra besmettelijk is. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid wordt nu uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen. Een van hen is in Groot-Brittannië geweest, de ander niet.

De Jonge sluit niet uit dat nog meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus, maar heel erg veel zullen het er niet zijn. "We denken niet dat het heel breed verspreid zal zijn, niet vergelijkbaar met de Engelse situatie."

Het kabinet heeft de afgelopen dagen maatregelen genomen zoals een inreisverbod, om te voorkomen dat mensen de variant meenemen naar Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk. Nog hardere ingrepen zijn volgens De Jonge nu niet noodzakelijk, ook omdat Nederland sinds vorige week al in een strenge lockdown zit.

Extra maatregelen moeilijk te bedenken

Als er uiteindelijk toch extra maatregelen nodig zijn, is het maar de vraag wat die zullen zijn. De huidige maatregelen zijn al streng. "Het is niet zo makkelijk om daar nog iets bovenop te bedenken", zei De Jonge. "De huidige set zou voldoende moeten zijn als we ons gewoon heel goed aan de regels houden."

Minister Van Nieuwenhuizen maakte bekend dat het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zo snel mogelijk wordt aangepast. Mensen die een recente negatieve coronatest kunnen overleggen, mogen dan wel naar Nederland komen.