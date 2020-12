Mexico is gevaarlijkste land voor journalisten

Mexico is wereldwijd het gevaarlijkste land voor journalisten. Negen journalisten werden er in 2020 vermoord. Dat staat in een rapport van het Comité ter Bescherming van Journalisten, dat onderzoek doet naar geweld tegen medewerkers van de pers, waar ook ter wereld.

"Het is een luguber lijstje", zegt journalist Jan-Albert Hootsen in het NOS Radio 1 Journaal. Hij woont en werkt al jaren in Mexico en is als onderzoeker betrokken bij het rapport. "Van vijf van de negen doden weten we zeker dat het te maken had met hun werk, van de andere vier weten we dit nog niet zeker."

Vorige maand werden er in Mexico drie journalisten binnen tien dagen doodgeschoten. Sinds 2000 zijn er in totaal zeker 120 journalisten omgebracht.

De situatie in Mexico is de afgelopen jaren steeds slechter geworden. "Het heeft te maken met een giftige cocktail van samenwerking tussen de georganiseerde misdaad en de corrupte autoriteiten, en de Mexicaanse staat die te weinig investeert in de veiligheid van journalisten en in politieonderzoek", aldus Hootsen.

Wereldwijd 31 journalisten vermoord in 2020

Wereldwijd zijn er dit jaar 31 journalisten vermoord vanwege hun werk. Vorig jaar waren dit er 26. Mexico voert de lijst aan, samen met Afghanistan. De Filipijnen is het daaropvolgende land dat veel journalisten heeft verloren.

Het werkelijke aantal persmensen dat is vermoord, zou nog hoger kunnen liggen. The Guardian meldt dat er naar tenminste 15 moorden op journalisten nog verder onderzoek wordt gedaan.

Het risico voor journalisten in Mexico is dus groter dan voor verslaggevers in oorlogsgebieden. Hootsen: "Afghanistan is officieel in oorlog, Mexico niet. Dat maakt de situatie in Mexico nog iets ernstiger, omdat een land in vredestijd dezelfde cijfers heeft als landen als Jemen, Afghanistan en Syrië."

Hootsen: "De situatie in een land als Mexico, waar journalisten niet meer in staat zijn om corruptie of de georganiseerde misdaad te verslaan, dat is een directe aanslag op de fundamenten van de Mexicaanse democratie. De informatiestroom stopt dan, dat is heel ernstig."