82.340 nieuwe besmettingen in week, stijging van zo'n 20 procent

In een week tijd zijn er 82.340 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 58.412. De nieuwe cijfers zijn echter vertekend door 6000 tests van de week ervoor die door een storing pas later zijn meegeteld. Tel je dat aantal op bij de cijfers van vorige week, dan was er de afgelopen week een stijging van 20 procent. De week daarvoor was dat nog 50 procent. R-getal blijft gelijk Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 4 december 1,25. Dat betekent dat 100 mensen samen 125 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af. Half oktober was dat het geval, toen zakte de R net onder de 1.

Opnieuw hebben meer mensen in Nederland zich laten testen: 509.644. Toch verklaart dat niet de toename van het aantal positieve testen. Van de mensen die zich lieten testen was namelijk ook een hoger percentage positief: 13,6 procent. Vorige week was dat 12,1 procent. Volgens het RIVM is het nog te vroeg om het effect van de maatregelen te zien die vorige week zijn genomen. Het duurt nog zo'n week voordat de lockdown gaat doorwerken in de cijfers.

Vandaag minder dan 10.000 besmettingen Vandaag zijn 9872 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1327 minder dan gisteren. Het aantal ligt lager dan gemiddeld afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 11.763 positieve tests bijkwamen. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. In totaal liggen er nu 2289 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2162), van wie 586 op de IC (gisteren: 586), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werden 359 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 154 nieuwe opnames meer dan gisteren. Op de intensive care werden 33 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 4 nieuwe opnames minder dan gisteren. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er werden ontslagen of overleden. 116 overleden covid-patiënten Er werden 116 overleden covid-patiënten bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er nog 31. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 67 doden per dag, tegen 57 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger. Hoe snel het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 708 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 597. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.